Problemi maltempo negli alloggi comunale, De Longis (Pd): quando manutenzione? Il consigliere d'opposizione ha depositato un'interpellanza

La manutenzione del patrimonio pubblico abitativo è oggetto dell’interpellanza depositata oggi da Raffaele De Longis, consigliere comunale del Partito Democratico. “Le piogge incessanti degli ultimi giorni stanno creando notevoli disagi a molti inquilini assegnatari delle abitazioni di proprietà comunale a causa della mancanza di manutenzione” – si legge nella premessa dell’interpellanza rivolta al sindaco e agli assessori al Patrimonio e ai Lavori Pubblici.

L’atto, di cui De Longis è primo firmatario, è stato sottoscritto da tutti i consiglieri di ‘Alternativa per Benevento’: Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Antonio Picariello, Vincenzo Sguera e Luigia Piccaluga Principe.

Di seguito il testo dell’interpellanza

Oggetto: manutenzione del patrimonio pubblico abitativo e programmazione strategica per il Programma Regionale di Manutenzione e Riqualificazione

Premesso che:

le piogge incessanti degli ultimi giorni stanno creando notevoli disagi a molti inquilini assegnatari delle abitazioni di proprietà comunale a causa della mancanza di manutenzione. Il degrado degli alloggi riguarda ormai l’intero patrimonio erp.

Considerato che:

Decine di famiglie alloggiate nelle case popolari di proprietà comunale sono costrette a vivere una condizione di grave disagio

Il sindacato degli inquilini Asia – USB il 29 novembre 2021 ha segnalato al Settore Patrimonio:

Infiltrazioni di acqua in alcuni appartamenti in particolare nel condominio di via Nuzzolo n. 11

Massicce infiltrazioni nella struttura abitativa temporanea sita in Piazza San Modesto dove tuttora risiedono 11 nuclei familiari in attesa della conclusione dei lavori di edificazione dei nuovi alloggi popolari di contrada Capodimonte.

Si interpellano il Sindaco e gli assessori competenti in materia:

Per conoscere quali azioni in merito anche ai casi non ancora dettagliatamente segnalati, l’Amministrazione intenda intraprendere per garantire adeguata manutenzione degli alloggi pubblici i cui costi ovviamente non possono assolutamente essere sostenuti dalle famiglie assegnatarie che versano già in condizioni di assoluta fragilità socio-economica

Per conoscere nel dettaglio la programmazione riguardante la manutenzione e riqualificazione del patrimonio abitativo comunale, interventi necessari per poter accedere entro i termini stabiliti ai fondi del Programma Regionale di Manutenzione e Riqualificazione attivato anche grazie al PNRR.