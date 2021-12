Lega: domani incontro sulle provinciali A Pietrelcina con Grant, Ocone e i dirigenti del partito

Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 17:30 in Pietrelcina presso il Lombardi Park Hotel conferenza stampa della Lega Benevento in vista delle elezioni provinciali sul tema: “ La LEGA per il Sannio al servizio dei territori “. Saranno presenti il Coordinatore Regionale della Lega On.le

Valentino Grant; il Vice Coordinatore Provinciale Avv. Giulia Ocone; i dirigenti del partito; i candidati al consiglio provinciale.