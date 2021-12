Consiglio comunale, venerdì la presentazione del programma di mandato Domani è in programma il question time da remoto

Il presidente Renato Parente ha convocato per domani, 14 dicembre, con inizio alle ore 9:30 una seduta di Consiglio comunale da remoto per le risposte alle interrogazioni (cd. question time).

Il presidente Parente ha inoltre proceduto alla convocazione di una ulteriore seduta di Consiglio comunale, stavolta in presenza, per venerdì 17 dicembre alle ore 9:30. All’ordine del giorno dell’assise consiliare, oltre al riconoscimento di vari debiti fuori bilancio, sono previsti i seguenti punti: servizio di tesoreria: determinazioni; revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; sdemanializzazione di una porzione della strada comunale denominata via del Cimitero per la realizzazione di una cabina elettrica a servizio del cimitero comunale; ratifica della delibera di Giunta comunale n. 221 del 30/11/2021 avente ad oggetto la “Ripartizione dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni di cui al DPR 380/2001 Ritorno sulla delibera di Giunta comunale n. 106/2021” (variazione di bilancio); realizzazione di un laboratorio di ricerca sperimentale e didattica avanzata nell’area dell’ingegneria civile, con particolare, riferimento all’ingegneria sismica e dei materiali da costruzione, alla geotecnica e costruzioni idrauliche, presso l’Istituto tecnico superiore Galileo Galilei di piazza Risorgimento (permesso di costruire in deroga); nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei

giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise d’Appello; presentazione delle linee programmatiche di mandato.