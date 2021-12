"A Rione Libertà gli alberi di Natale restano spenti" Picariello: "Segnalazioni da cittadini e commercianti: si diano risposte"

Antonio Picarriello, consigliere comunale di Alternativa per Benevento, interviene per segnalare che a Rione Libertà gli alberi di Natale non sono illuminati: “Gli alberi di Natale ci sono ma restano spenti. E’ la situazione paradossale segnalatami da numerosi abitanti del rione Libertà. Il riferimento è agli alberi installati lungo via Napoli ormai diversi giorni fa: nessuno di questi è illuminato. Gli stessi cittadini hanno chiesto spiegazioni agli amministratori comunali ma di risposte non ne arrivano. Mi faccio dunque portavoce di questa segnalazione nell’auspicio che ciò possa contribuire a superare l’inefficienza. Il tutto nell’evidente interesse dei residenti del Rione e dei tanti commercianti della zona”.