Via Saragat. Mastella: passi in avanti nonostante il clima fazioso Questa mattina vertice in Regione per un incontro dedicato al problema degli alloggi

Questa mattina a Napoli si è tenuto un nuovo incontro operativo dedicato alla problematica degli alloggi di via Saragat.

Al vertice promosso e presieduto dal Sindaco di Benevento Clemente Mastella, hanno partecipato tra gli altri: il Vicepresidente della Giunta Regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola; l'Assessore Molly Chiusolo, il Presidente Acer, David Lebro; il Direttore Generale Acer, Giuliano Palagi; il legale degli assegnatari, Tiziana Genito ed i commissari liquidatori IACP.

“Anche durante i lavori odierni - ha spiegato il sindaco Mastella - abbiamo sottoposto all’attenzione della Regione la gravità di una problematica annosa, rimasta inevasa da oltre 20 anni. Ringrazio il Vicepresidente Bonavitacola per la sensibilità dimostrata e per l’attenzione con cui ha deciso di affrontare la questione. Allo stesso modo sono grato ai vertici di Acer e ai commissari liquidatori Iacp cha hanno confermato la volontà di risolvere concretamente ogni ostacolo formale o sostanziale che ancora separa gli assegnatari dall’agognato atto di compravendita che finalmente definirà la proprietà degli immobili.

Sono soddisfatto del significativo passo in avanti che siamo riusciti a realizzare, nonostante il clima di faziosità e ostruzionismo che purtroppo sta accompagnando l’evoluzione della vicenda.

Ho chiesto in via ufficiale che tutti gli enti coinvolti facciano la propria parte così da poter procedere in maniera spedita alla sottoscrizione degli atti notarili.

Il mio obiettivo, infatti – ha concluso Mastella – è la tutela dei legittimi interessi dei cittadini beneventani residenti in quegli alloggi che da 20 anni, e dopo aver pagato per intero il prezzo, attendono ancora un titolo giuridico che ne riconosca la proprietà nonostante innumerevoli sentenze passate in giudicato emesse in loro favore”.