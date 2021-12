Rubano incontra Tajani: "Forza Italia torna a radicarsi nel Sannio" Incontro tra il commissario e e il coordinatore nazionale a Roma

Il Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania e Commissario del partito in Provincia di Benevento, Francesco Maria Rubano, ha incontrato il Coordinatore unico nazionale, Antonio Tajani, presso la sede di Forza Italia a Roma.



“Ringrazio il nostro Coordinatore Nazionale, Antonio Tajani, per la continua attenzione e sensibilità che riserva al nostro territorio. Nel corso dell’incontro abbiamo analizzato la riorganizzazione di Forza Italia in Provincia di Benevento, prendendo atto che è tornata a radicarsi nel Sannio con figure qualificate. Ci siamo inoltre confrontati sui recenti sviluppi della coalizione sannita, ripristinata in occasione delle elezioni provinciali, che si terranno sabato prossimo. A breve daremo vita ad una sede provinciale del partito che sarà ubicata a Benevento. Con il Coordinatore Vicario regionale Fulvio Martusciello, annunceremo la data della inaugurazione che vedrà la presenza del Presidente Tajani e di esponenti del Governo, a cui chiederemo un impegno concreto per le emergenze del nostro territorio” - Così il Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania e Commissario del partito in Provincia di Benevento, Francesco Maria Rubano.