Scuole chiuse, 'Alternativa per Benevento': "Scelta sbagliata e immotivata" "Ci schieriamo al fianco dei comitati dei genitori che già in queste ore si stanno mobilitando"

“Un provvedimento immotivato, sbagliato, dannoso”. Così i consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ in merito alla decisione del sindaco di Benevento Clemente Mastella di chiudere le scuole del capoluogo dal prossimo lunedì.

“Per la gestione dell’emergenza Covid e la prevenzione dei contagi l’Italia si è data delle regole” – ricordano gli esponenti di ApB, “Sulla base dei dati raccolti dal Ministero della Salute e delle valutazioni assunte dalla Cabina di Regia (riunitasi proprio ieri) che monitora lo stato di avanzamento del virus la Campania è ‘zona Bianca’. E la ‘zona Bianca’ non contempla chiusure generalizzate delle scuole ma solo provvedimenti ‘ad hoc’ in caso di particolari situazioni di pericolo”.

“Siamo dunque al paradosso – prosegue la nota - . Da un lato il Comune sollecita giustamente i cittadini al rispetto delle regole e dall’altro è il primo a eluderle imponendo restrizioni escluse dalle disposizioni normative. Non è buon senso questo, è schizofrenia amministrativa considerato che mentre le scuole resteranno chiuse tutti gli altri luoghi di socializzazione saranno aperti e accessibili a bambini e ragazzi. Gli stessi, per essere chiari, potranno incontrarsi al centro commerciale, al cinema, allo stadio ma non a scuola. Che senso ha?”

“Così – aggiungono i consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ - non si combatte il virus, così si creano disagi alle famiglie e si determina confusione e frustrazione tra la popolazione. Per questo noi ci schieriamo al fianco dei comitati dei genitori che già in queste ore si stanno mobilitando per contrastare un provvedimento assolutamente inopportuno e che non risponde né a motivazioni di legge né di prudenza”.