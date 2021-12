Provinciali. Il centrodestra: «Uniti vinciamo» Rubano, Matera, Ocone: «Mastella si regge su un solo voto»

Il centro destra unito vince. Lo dimostra infatti la schiacciante vittoria di Claudio Cataudo (Forza Italia) che viene eletto e diventa Consigliere provinciale di Benevento.



“E’ stato un successo che è andato oltre ogni aspettativa. Dal risultato elettorale registriamo che la coalizione di Mastella si è assottigliata. la compagine mastelliana non ha maggioranza. La stessa regge per un solo voto, appartenente alla lista alleata, che si ispira al Governatore della Campania De Luca. Questo risultato traccia un percorso obiettivamente difficile per l’alleanza Mastella-De Luca in occasione delle prossime elezioni del Presidente della Provincia. Il centro destra unito, anche in quel caso sarà determinante. Per questo inizia a prepararsi, con iniziative congiunte a tutti i livelli, per farsi trovare pronto agli appuntamenti elettorali futuri” - Così il Commissario Provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano; il Coordinatore Provinciale di Fdi, Domenico Matera e la Vice Coordinatrice Provinciale della Lega, Giulia Ocone.