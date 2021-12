Covid. Codacons: «Scuole chiuse? Denunceremo Mastella» Il vicesegretario nazionale Marchetti: «Decisione illegittima e grave: intervenga il Prefetto»

Non convince il Codacons la decisione di Mastella di chiudere anticipatamente le scuole. Il vicesegretario nazionale Matteo Marchetti, infatti, annuncia di essere al lavoro per sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio: «Siamo in contatto costante in queste ore con il Condacons di Benevento: faremo partire la denuncia e ci rivolgeremo al Prefetto affinché si intervenga in maniera urgente».

Perché, spiega Marchetti: «Si tratta di una decisione illegittima da un punto di vista amministrativo oltre che illecita. Illegittima perché viola quanto sancito dal Tar con sentenza del 17 novembre 2021 (sull'odinanza di De Luca), viola i decreti legge e la legge dello Stato, oltre che le disposizioni governative. E' chiaro che se in una scuola ci siano 100 positivi vada chiusa, ma non si può chiudere in maniera generalizzata, peraltro scuole dove ci sono ragazzi vaccinati. E' una decisione politica evidentemente e noi ci auguriamo si intervenga».