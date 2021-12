Maglione: «M5S servi sciocchi? No, siamo leali» «Rapporto con Pd? Cambiati accordi all'ultimo: per elezioni presidente noi indipendenti»

“Mastella, a cui i cui concetti di lealtà e coerenza in politica risultano da sempre estranei, ci definisce servi sciocchi. Sciocchi perché abbiamo onorato gli accordi presi. Io questa, però, la chiamo serietà. Per le elezioni provinciali abbiamo avviato un percorso politico con il PD e l'aria civica di Benevento che ha avuto un esito diverso rispetto alle premesse che lo hanno generato. Ne prendiamo atto, rivendicando a questo punto la nostra indipendenza anche nell'imminente elezione del Presidente della Provincia”, così il deputato M5S Pasquale Maglione in una nota.

“Lo stile del M5S è quello della lealtà - prosegue Maglione -. Abbiamo partecipato alla competizione elettorale per la città in coalizione con il Partito Democratico e sebbene a ridosso delle elezioni siano intervenuti cambiamenti inattesi negli accordi, ciò non scalfisce il lavoro svolto dal M5S nel solco della coerenza e della trasparenza. Il risultato delle elezioni provinciali restituisce un dato inequivocabile: il MoVimento 5 Stelle ha svolto un ottimo lavoro sul territorio e lo testimonia il consenso raccolto. I nostri voti sono stati utili e necessari per l'assegnazione del terzo quoziente e questo dato, dovrebbe, a mio avviso, imporre una riflessione politica che prescinda dall’assolutismo dei numeri e che invece sia funzionale a creare, nei fatti, un percorso politico comune, qualora lo si desideri”, conclude Maglione.