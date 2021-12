Mastella: «Quirinale? Troppi franchi tiratori: sono il partito più forte» «I candidati veri? Amato e Casini. Su Draghi non c'è unità d'intenti»

"I franchi tiratori stavolta saranno tantissimi". Cosi', in un' intervista a Quotidiano Nazionale, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ex esponente Dc ed ex ministro. Che aggiunge: "Sono numericamente il partito piu' forte che siedera' in Parlamento per decidere il nuovo capo dello Stato". Secondo Mastella, Draghi "va al Colle solo se tutti i partiti sono d'accordo, ma non vedo questa unita' di intenti. Il centrodestra e Forza Italia non lo voteranno - dice -. E allora torniamo al punto iniziale: dobbiamo vedere cosa fa Berlusconi, il pallino e' in mano sua". Commentando le parole del premier durante la conferenza stampa di fine anno, Mastella poi aggiunge: "Se io fossi stato Draghi, avrei evitato di dire queste cose, toccando la suscettibilita' dei partiti. Avrebbe dovuto tacere, lasciar correre, ricorrendo a una diplomazia sotterranea. Lui, invece, ha detto chiaramente: sono qui a disposizione. E i partiti in coro gli hanno risposto: bene, allora rimani a disposizione come presidente del Consiglio". Per il sindaco di Benevento, "alla fine i candidati veri sono due, Amato e Casini. Sono gli unici - dice - che hanno capacita' di attrarre al di fuori del loro schieramento tradizionale. Ovviamente il campo dovra' essere sgombro da Berlusconi e Draghi".