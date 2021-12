Via Saragat, Alternativa per Benevento: «Figuraccia, ma pensiamo alle famiglie» «Restiamo dell'idea che serva una presa di posizione dell'intero Consiglio Comunale»

Alternativa per Benevento interviene sulla questione via Saragat: «“Il primo dicembre, nel corso di una conferenza stampa, manifestammo la nostra disponibilità a collaborare per trovare una soluzione alla delicata vicenda di via Saragat. Lo facemmo in forza del parere ‘non favorevole’ espresso dai revisori dei conti dell’Acer in merito agli atti transattivi stipulati tra l’Agenzia e gli affittuari degli alloggi con la regia dell’amministrazione comunale.

Il nostro appello – chiedemmo anche la convocazione di un Consiglio Comunale ad hoc al quale avrebbero dovuto prendere parte anche i vertici Acer – cadde nel vuoto. Di più: fummo addirittura attaccati dal sindaco il quale, ben consapevole del pastrocchio combinato, provò a dirottare il dibattito su inesistenti atteggiamenti ostruzionistici dell’opposizione consiliare.

Trascorso neanche un mese, nel rispondere a una interrogazione del consigliere Erasmo Mortaruolo, è la Regione Campania - con un atto a firma dei vertici della Direzione Generale per il Governo del Territorio- ad annunciare che “si stanno attivando le necessarie azioni per pervenire all’annullamento delle transazioni”. Parole chiare e perentorie, precedute da una netta presa di distanza dall’operato di Mastella: che figuraccia! Di commenti da fare ce ne sarebbero, ma non è questo il momento. A noi interessano i diritti delle famiglie di via Saragat e ribadiamo dunque la nostra volontà a collaborare per trovare una soluzione reale e concreta alla questione. Restiamo dell’idea che una pubblica ed autorevole presa di posizione dell’intero Consiglio Comunale - piuttosto che incontri tra sodali politici sin qui rivelatisi infruttuosi- possa ottenere il risultato di sollecitare Acer e Regione a riconsiderare in tempi rapidi la problematica e pervenire alla riscrittura degli atti transattivi, questa volta nel rispetto di tutti i crismi di legalità».