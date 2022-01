Covid: salta il congresso provinciale del Pd. Rinviato di un mese Lo ha comunicato il commissario Borghi

Salta il congresso provinciale del Pd, rinviato di un mese. Così Enrico Borghi, commissario provinciale, in una nota ha spiegato: «La decisione di differire di un mese la data di presentazione delle candidature relative alla carica di Segretario Provinciale del Pd di Benevento, nonchè della celebrazione del relativo congresso provinciale.

La repentina risalita dei contagi derivanti da COVID19, nonchè l’esigenza di assicurare lo svolgimento delle assise provinciali in condizioni di sicurezza sanitaria da contemperarsi con quelle di ampia partecipazione, induce ad una dilatazione di tale percorso congressuale ed è pertanto alla base di tale determinazione».

Non sarà possibile però allargare la platea del congresso: «Facendo seguito alla mia precedente comunicazione circa la necessità di rinvio del congresso provinciale, e al riscontro del verbale della commissione provinciale per il congresso, si attesta che la platea degli aventi diritto è fissata alla data del 31/12/2021»