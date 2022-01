Forza Italia: aderisce Campochiaro da Amorosi Rubano: "Continua il lavoro di radicamento sul territorio"

Ugo Campochiaro, titolare di attività commerciale della Valle Telesina e Consigliere Comunale di Amorosi, aderisce a Forza Italia.



“E’ con rinnovato entusiasmo e puntuale impegno che annuncio l’ingresso di Ugo Campochiaro all’interno della compagine di Forza Italia. Il suo arrivo non fa che testimoniare il lavoro che stiamo portando avanti nella Provincia di Benevento. Continuare il percorso di radicamento del partito sul territorio: un’attività instancabile a contatto diretto con i cittadini che ci sta permettendo di riallacciare un rapporto di fiducia che auspichiamo possa diventare sempre più solido e duraturo” - E’ quanto ha dichiarato Francesco Maria Rubano, Commissario di Forza Italia della Provincia di Benevento.



“Ho preso la decisione di entrare in Forza Italia in quanto attratto dalla nuova gestione che sta portando avanti il Commissario Provinciale Francesco Maria Rubano. Un partito che mi ha trasmesso gli stessi valori che da sempre hanno contraddistinto la mia attività politica: essere vicini alla gente e avere come interesse prioritario la voglia di fornire risposte concrete ai nostri territori” - Così Ugo Campochiaro, Consigliere di Forza Italia al Comune di Amorosi.