Pd, domenica il congresso cittadino L'assemblea si svolgerà presso la sede della Federazione provinciale

Domenica (20 febbraio), alle 8.30 in prima convocazione e alle 9.30 in seconda convocazione, il Congresso Cittadino del Partito Democratico. In tale occasione si procederà all'elezione del Segretario del Circolo PD di Benevento e del Coordinamento Cittadino, nonché alla votazione per l'elezione del Segretario Provinciale

e dei Delegati all'Assemblea Provinciale.

L'Assemblea degli iscritti si svolgerà presso la sede della Federazione Provinciale del Partito Democratico. Dopo la costituzione dell’ufficio di presidenza e la presentazione delle liste e delle candidature entro i termini stabiliti dall’ufficio di presidenza, si darà avvio al dibattito ed alle operazioni di voto. Contestualmente al dibattito, le operazioni di voto proseguiranno e si protrarranno per un minimo di 6 (sei) ore consecutive. Tutte le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid 19. Si ricorda, infine, che possono candidarsi e possono esercitare il diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti al Circolo Cittadino nell'anno 2021.