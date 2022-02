Forza Italia: da San Lorenzo entra Sagnella Rubano: "Bene: validissimo amministratore, ingresso importante per area telesino-titernina"

Pasquale Sagnella, Consigliere Comunale di San Lorenzello - risultato secondo eletto della alle ultime elezioni amministrative - e titolare di una storica attività artigianale laurentina, entra in Forza Italia.



L’intesa, segue le numerose adesioni che il partito di Silvio Berlusconi sta registrando nel Sannio da novembre scorso, sotto la guida del Vice Coordinatore Regionale e Commissario Provinciale Francesco Maria Rubano.



“L’ingresso di Pasquale Sagnella, valido amministratore locale e portatore di ampio consenso elettorale, segna una tappa importante nell’area Telesino-Titernina. Sono convinto che saprà raccogliere le istanze della cittadinanza che rappresenta degnamente e della categoria artigianale di cui ne è riferimento per storia e tradizione locale. Sono sicuro che sarà fare un buon lavoro per proporre un programma serio per il nostro territorio” - Così il Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania e Commissario del partito in Provincia di Benevento, Francesco Maria Rubano.





“Ho scelto Forza Italia perché nel Sannio sta dimostrando, con i fatti, di essere il movimento politico attrattivo per l’area moderata che orbita intorno al centro destra. L’elezione di Claudio Cataudo, in seno al Consiglio Provinciale, le numerose adesioni che il partito registra, sono il segno tangibile che la gente desidera un interlocutore serio, dinamico e credibile. E’ con questi presupposti che mi accingo a dare il mio modesto contributo portando all’attenzione dei referenti istituzionali, che il partito vanta ai vari livelli, le problematiche di San Lorenzello e del settore artigianale, a cui la politica dovrà rivolgere attenzione concreta specie in occasione dei nuovi fondi provenienti dal Pnrr. Ringrazio il Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano per avermi coinvolto nel nuovo progetto politico” - Ha dichiarato Pasquale Sagnella, Consigliere Comunale di San Lorenzello.