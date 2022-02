Forza Italia, Di Caprio nominato commissario a Dugenta Rubano: punteremo a radicare il partito a Dugenta e nel comprensorio telesino

Il consigliere comunale di Dugenta, Fabio Di Caprio, primo eletto con 215 voti di preferenza nella lista civica “Obiettivo Comune”, è stato nominato Commissario cittadino di Forza Italia a Dugenta.

“Questo ruolo rafforza il mio impegno per la cittadinanza. Viviamo una fase di crisi strutturale. I partiti hanno, oggi più di ieri, la responsabilità di individuare le problematiche del territorio e dare risposte concrete. La politica dei fatti dovrà prevalere a quella delle promesse. Attraverso i nostri punti di riferimento, presenti nel Governo Draghi, in Parlamento, in Regione e in Provincia, tenteremo di apportare un contributo di idee e di azioni di crescita, pensando solo agli interessi dei cittadini. Ringrazio il Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, per la fiducia accordatami” ha dichiarato Fabio di Caprio.



“Con il Consigliere Comunale Fabio Di Caprio punteremo a radicare il partito a Dugenta e nel comprensorio telesino. L’ampio consenso che gli viene tributato in ogni competizione elettorale è il segno tangibile della sua capacità di essere vicino alle persone e di rispondere alle loro esigenze. La nuova Forza Italia nel Sannio sta crescendo perché riesce a coinvolgere donne ed uomini animati da passione e spirito di sacrificio. Continueremo a lavorare costantemente perché la gente ci riconosce di essere il riferimento di una nuova stagione democratica, liberale e legata al territorio”. Così il Commissario Provinciale di Forza Italia a Benevento, Francesco Maria Rubano, commentando la nomina di Fabio Di Caprio.