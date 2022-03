Damiano: "Piano Sanitario: Maglione sbaglia. Ruolo dei sindaci importante" Il sindaco di Montesarchio: "Asl ha management virtuoso, ma c'è dialogo con Regione e territori"

Sul Piano di Sanità territoriale della Regione Campania interviene anche il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano. La città della Valle Caudina, infatti, dovrebbe avere sul territorio un Ospedale di Comunità e una Casa di Comunità.

Nel merito Damiano replica al parlamentare dei Cinque Stelle, Pasquale Maglione: "Spiace deludere Maglione, ma col suo ultimo comunicato, ancora una volta, ha fatto un buco nell'acqua.

L'onorevole in merito al piano sanitario regionale imbastisce una tesi che è la seguente: tutto ciò che arriverà sul territorio in termini di strutture sanitarie e ciò che ne consegue è esclusivo merito dell'Asl, non vi sognate neppure di dare un briciolo di merito ai sindaci.

Ed è una tesi falsa, molto semplicemente. Davvero Maglione ritiene che dietro la scelta, ad esempio, di collocare a Montesarchio una casa e un ospedale di comunità ci sia solo la decisione dell'Asl?"



Importante, secondo Damiano, il ruolo dei sindaci: "Non è così, naturalmente: va assolutamente lodato l'impegno di una governance virtuosa, come quella del dottor Gennaro Volpe per l'Asl Bn, ma è chiaro che molte delle scelte del Piano Sanitario rispecchiano il dialogo istituzionale che in questi mesi c'è stato tra lo stesso Volpe, la Regione Campania e quei sindaci cui Maglione vuol togliere meriti, tra cui il sottoscritto e anche Mastella, pure citato nella nota dell'onorevole e invece all'opposto attivissimo per ottenere il massimo risultato per il territorio, e per questo lo ringrazio.

Sul piatto c'è un risultato importantissimo da raggiungere: lo sa De Luca, lo sa Volpe, lo sanno benissimo Mastella e quei sindaci che più che un "riconoscimento", come dice Maglione, pensano a portare risultati concreti al loro territorio e a tutti i cittadini.

Ben venga la conferenza dei sindaci, poi, per proseguire, sempre all'insegna del dialogo istituzionale, con la massima condivisione possibile per avere una sanità finalmente omogenea e vicina a tutti i cittadini del Sannio.

L'onorevole Maglione deve capire che non è togliendo meriti agli altri che ottiene ciò che gli sta a cuore, e cioè la futuribilità politica".