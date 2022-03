Civico22: "Via Saragat: la questione resta irrisolta. Residenti beffati" "Che fine hanno fatto le transazioni? Auspichiamo il Prefetto ascolti le famiglie"

Torna sul caso degli alloggi di via Saragat il Movimento Civico 22: "La questione degli alloggi in via Saragat resta ancora spinosa ed irrisolta. Un IACP in fase di liquidazione, un nuovo ente regionale, l’ACER, non completamente competente a risolvere le questioni lasciate in sospeso dallo IACP e la concreta possibilità di vedere sfumate anche le importanti agevolazioni vigenti, come il superbonus, il bonus facciate, il bonus sismico ed altre simili. L’ACER, con una delibera recentissima, ha reso ancora più complicato per gli inquilini dei palazzi ex IACP agevolarsi del superbonus, perché contrariamente alla norma, intende redistribuire su assegnatari e proprietari che votano per il 35% per una ristrutturazione che dovrebbe essere agevolata da ecobonus, anche il costo della parte che dovrebbe essere a carico di ACER. Non in ultimo ci sono le condizioni in cui vivono le famiglie assegnatarie, esauste dalla situazione, che continuano a vedere rimandate soluzione concrete rispetto alle loro richieste. Noi di Civico 22 chiediamo di sapere che fine hanno fatto le famose transazioni fatte firmare in fretta e furia il giorno prima del primo turno elettorale? Infine auspichiamo che il Prefetto accolga la richiesta di ascolto da parte delle famiglie, dopo la beffa delle promesse fatte da ACER ed al sindaco Mastella in procinto di scadenza elettorale".