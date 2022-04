Rubano: "Salvatore Colangelo aderisce a Forza Italia" Il commissario provinciale: "Continua crescita del partito nel Sannio"

"Salvatore Colangelo, titolare di un’azienda agricola locale, da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo, aderisce a Forza Italia. Colangelo, inoltre, è stato candidato alle recenti elezioni comunali, nella lista 'Noi Torrecuso'". Ad annunciarlo il vice coordinatore Regionale della Campania e Commissario Provinciale di Forza Italia di Benevento, Francesco Maria Rubano



“A Torrecuso, dopo solo cinque giorni dall’adesione del giovane medico Paolo Cutillo, segue quella di Salvatore Colangelo. Il manuale c’insegna che la capacità attrattiva, che un partito è in grado di esercitare nel territorio, viene attestata dalle adesioni che si raccolgono. Pertanto, non servono ulteriori considerazioni sulla crescita reale di Forza Italia nel Sannio. Diamo il benvenuto a Salvatore, a nome dell’intera dirigenza provinciale”, il commento di Rubano.

“Concretezza e rapporto umano, sono le caratteristiche che ho colto nel progetto politico di Forza Italia che vede, nel sindaco Francesco Maria Rubano e nell’onorevole Fulvio Martusciello, i riferimenti politici in grado di rianimare l’area moderata che guarda al centro destra in Provincia di Benevento. Torrecuso è una realtà sannita che ha tante risorse. Le aree interne della Campania meritano una politica maggiormente attenta a valorizzarne le singole potenzialità", aggiunge Colangelo che assicura: "Questo è il mio esclusivo obiettivo per il quale lavorerò, unitamente all’amico Paolo Cutillo, rafforzando il partito a Torrecuso e nella Valle Vitulanese”.