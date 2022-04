Rosa: "Decoro? Faccio il massimo con ciò che ho a disposizione" L'assessore all'Ambiente: "Critiche? Da chi operava prima...e Benevento non era Kensington"

L'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa, interviene in merito alla situazione del verde pubblico replicando, pur senza citarlo, al segretario provinciale di Centro Democratico, Puzio: "Noto con piacere che tanti amici vogliono contribuire alle attività del mio assessorato, in particolare per ciò che riguarda la cura del verde e il decoro urbano. Sono grato, naturalmente, a chi si arma di fotocamera e passa al setaccio strade, stradine, vicoli, e relative erbe, erbacce, erbette: è una forma di collaborazione che apprezzo molto.

La apprezzo perché, da quando ho ricevuto l'incarico dal sindaco Mastella, mi sono umilmente cimentato, ogni giorno, a lavorare pancia a terra per i miei concittadini: si dirà, come si è detto, "Viene pubblicizzata l'attività ordinaria"...posto che gli ultimi uomini straordinari che ho visto sono quelli del film, peraltro mediocre, prodotto da Sean Connery, non vedo cosa ci sia di male nel dar notizia ai cittadini di ciò che si fa.

Ma non è questo il punto, naturalmente: se c'è la possibilità di fotografare la piantina che cresce sul marciapiede o un'aiuola non sfalciata è perché cerco di fare il massimo con ciò che c'è a disposizione, semplicemente, e aggiungo che una delle strade oggetto di ultimo dossier è stata pulita più e più volte, come tutte...purtroppo ad oggi è scaduto il contratto con una ditta di manutenzione e c'è il bilancio ancora da approvare.

Come detto: nell'assoluta ordinarietà della mia persona garantisco la straordinarietà del mio impegno, con ciò che ho a disposizione. Fa specie, se posso, che a muover critiche e produrre dossier sia spesso chi in un modo o nell'altro negli anni addietro è stato chiamato a garantire, come me, il decoro della città: non ricordo di aver mai sentito parlare di Kensington in quei periodi, ma forse sono stato distratto.

Ringrazio in ogni caso per le segnalazioni, su cui, come possono testimoniare le centinaia di cittadini che mi hanno contattato, interverremo prontamente: anzi, siamo già intervenuti nel caso di Ponticelli, dove un intervento era previsto proprio per oggi".