Forza Italia: aderisce Mauro di Bucciano Rubano: "Certo che offrirà un impegno serio"

Forza Italia continua a macinare adesioni e consensi, come l’ingresso di Antonio Mauro, co-coordinatore del movimento politico “Bucciano in Movimento”, candidato alle ultime elezioni comunali di Bucciano all’interno della lista guidata da Stefano Napoletano e già Consigliere della Provincia di Benevento.

Antonio Mauro ha all’attivo una positiva esperienza politica sul piano locale. Nel 2021, infatti insieme a Carmine Ruggiero, ha fondato il movimento politico di rappresentanza popolare “Bucciano In Movimento”, gruppo extra consiliare presente attivamente nelle fila dell’opposizione cittadina.

“Nel mio percorso politico, ho avuto il piacere di incontrare il Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, che reputo persona umile, carismatica e preparata. Il suo lavoro ha delineato la strada giusta per costruire nel Sannio un’alternativa politica credibile e concreta, lontano dai personalismi e dalle logiche poco nobili o addirittura poco chiare. Oggi la politica deve porsi come uno strumento al servizio dei cittadini, fare del dialogo e del confronto il suo punto di forza e porsi come obiettivo il bene comune, allontanando coloro i quali perseguono interessi personali e prevaricano i diritti e gli obiettivi della cittadinanza. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, così anche io mi metto a disposizione del partito e dell’amico Francesco Maria Rubano, al fine di contribuire alla costruzione di proposte e programmi atti a valorizzare le nostre zone.”- Così il co-coordinatore di “Bucciano in Movimento” Antonio Mauro.

“Bucciano sarà al centro della nostra agenda politica e programmatica. Sono sicuro che l’amico Antonio Mauro saprà offrire un impegno serio nell’ottica di restituire, insieme ad ogni altro esponente di Forza Italia, un nuovo cammino di crescita e credibilità per le realtà del nostro Sannio”-. Queste le parole del Vice Coordinatore regionale della Campania e Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.