Rubano (Fi): piena solidarietà e vicinanza a Maria Venditti L'intervento del Commissario provinciale di Forza Italia dopo l'incendio dell'auto a Telese Terme

“Esprimo piena vicinanza a Maria Venditti, presidente del consiglio comunale di Telese Terme, per l’incendio doloso alla sua autovettura della scorsa notte. Una violenza inaccettabile e un grave atto intimidatorio, che pure sono convinto non intaccheranno il suo impegno politico. In attesa che le indagini facciano il loro corso, mando un abbraccio a Maria e a tutta la sua famiglia. Avanti con coraggio: l’intera cittadinanza onesta è con voi”. Così il Vice Coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.