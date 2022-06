Costituito circolo di ‘Azione’ a Montesarchio. De Mizio segretario Il segretario provinciale Vincenzo Sguera: “Saremo protagonisti in una realtà importante”

Prosegue l’opera di radicamento territoriale di ‘Azione’ nel Sannio. Al termine di una riunione presieduta dal segretario provinciale Vincenzo Sguera (nella foto) si è costituito nei giorni scorsi il circolo di Montesarchio. La scelta del segretario di circolo è ricaduta su Francesco De Mizio, libero professionista. Per la presidenza, invece, spazio a una donna: Milena Tinessa, avvocato. Costituito anche il Comitato Direttivo composto da quindici persone. A De Mizio e Tinessa, ora, il compito di individuare i responsabili per le aree tematiche (politiche sociali, giovanili, ambientali, economiche/commercio).

“A Francesco e Michela va il mio in bocca al lupo per l’inizio di questa avventura” – dichiara Vincenzo Sguera. “Montesarchio è una realtà importante, è il secondo comune sannita più popoloso dopo la Città capoluogo e rappresenta un punto di riferimento per tutto il contesto della Valle Caudina. ‘Azione’ vuole dare il suo contributo in termini di idee e proposte per alimentare un dibattito pubblico all’altezza delle attese della comunità, anche in vista delle elezioni amministrative in programma nel 2023”.

“Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane – conclude Sguera – saranno costituiti nuovi circoli in altre realtà della provincia. Grazie anche alla coerenza e alla linearità del percorso messo in campo da Calenda cresce l’entusiasmo nei confronti di Azione e sta a noi, come classe dirigente, il compito di catalizzare e valorizzare questo protagonismo”.