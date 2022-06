Elezioni amministrative 2022. Apollonio nuovo sindaco di Sassinoro Vittoria netta per la lista "Amministrare Insieme"

A Sassinoro il primo sindaco ufficialmente eletto nel Sannio. Si tratta di Luca Apollonio, alla guida della lista Sassinoro Amministrare Insieme.

Per lui 290 voti, il 77,7 per cento che lo ha portato ad affermarsi nettamente sullo sfidante Lucio Di Sisto, alla guida di “Movimento Cittadini Liberi” con 81 voti al 21,72 per cento.