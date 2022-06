Elezioni Comunali 2022. Zeoli vince a Santa Croce Del Sannio Succede a Di Maria che decade ufficialmente da presidente della Provincia

Ufficiale anche l'elezione di Antonio Zeoli, che succede a Di Maria dopo tre mandati alla guida di Santa Croce del Sannio.

Progetto Insieme, la lista di cui Zeoli era a capo ha stravinto con 453 voti, prendendo l'83,89 per cento dei voti validi.

Solo 84 voti e il 15,56 per cento per Giovanni Vitale della lista Idee in Comune.



Con l'elezione di Zeoli, Di Maria decade ufficialmente anche da Presidente della Provincia di Benevento.