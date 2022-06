Elezioni Comunali 2022. Arpaia: plebiscito Fucci. Rieletto col 94 per cento Risultato roboante per il sindaco uscente

Riconferma netta ad Arpaia per Pasquale Fucci, sindaco uscente, che con la sua lista Arpaia Unita per il Futuro ottiene un risultato plebiscitario, ottenendo 1161 voti che valgono il 94 per cento.

Per contro lo sfidante Michele Izzo di Uniti per Cambiare, che ottiene 73 voti, guadagna solo il 5,9 per cento dei consensi.