Elezioni Comunali 2022. San Marco dei Cavoti: vince Marino sul filo di lana Testa a testa con Pozzuto e poi la vittoria per 50 voti

Dopo un entusiasmante testa a testa a San Marco dei Cavoti il sindaco eletto è Angelo Marino, alla guida della Lista “Patto Per San Marco”.

Marino ottiene il 36,9 per cento con 774 voti.

Un passo indietro Angelo Pozzuto con la sua “Insieme per il Futuro” che ottiene 718 consensi, pari al 34,2 per cento.

Più distanziato, ma con una performance del tutto onorevole, Remo Cavoto con Nova, Nuovo Fare Comune: 605 voti pari al 28,8 per cento.