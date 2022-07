Viabilità dissestata a San Vitale, Palladino plaude ai lavori Imminenti l'avvio dell'intervento conseguenza dei ristori Terna

Il Consigliere comunale Marcello Palladino (Noi Campani), esprime soddisfazione per l'imminente avvio dei lavori alla viabilità dissestata in Contrada S. Vitale, conseguenza dei ristori Terna. Per tale motivo, ringrazia sia il Sindaco, Mastella che, l'assessore ai Lavori pubblici, Pasquariello.

"È evidente che ripristinare i tratti di strada rovinati nelle contrade, dovrà essere una priorità per l'amministrazione comunale. Come anche rafforzare la segnaletica stradale. Ci si deve concentrare ora, compatibilmente con le logiche di bilancio ed anche con fondi da intercettare e individuare, su tratti di strada che riguardano anche altre contrade, come Torretta, Vallereccia, s. Giovanni, Caprarelle, Stella, Cesi, Panelli, Imperatore, Camerelle, Perrottiello, Francavilla, Pietrapertosa, Fasanella, Masseria del Ponte, Scafa, s. Angelo a Piesco e tante altre qui non elencate ma lo stesso con problematiche importanti e diverse che necessitano, nella maggior parte dei casi, di manutenzione ordinaria e, solo altre volte, di manutenzione straordinaria con interventi più impegnativi. Non si può, tra l'altro, non tener conto dei territori interessati dalla stazione elettrica Terna a c.da La Francesca, entrata in esercizio solo qualche anno fa.

Di sicuro vi sono diverse emergenze da affrontare in città, problematiche varie in un vastissimo ed esteso territorio comunale, in tempi difficili dovuti anche agli aumenti eccessivi di gas, elettricità e carburanti, che gravano non poco sul bilancio comunale, sottraendo risorse utili. Tuttavia, il lavoro portato avanti in questi pochi mesi di nuova consiliatura dall'amministrazione attiva, Sindaco, assessore al ramo, Giunta, delegata alle contrade Iannelli e naturalmente, dalla struttura tecnica dell'ente, porterà di sicuro risultati importanti per la collettività".