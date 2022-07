Agostinelli (Ndc): "De Luca Borbone? Pd prenda distanze da Calzone" "Maleducazione e segnale di debolezza offenderlo"

“Solidarietà, anche a nome dei vertici di Noi Di Centro, al presidente De Luca con il quale collaboriamo con lealtà per il bene della Campania e del Sannio. Apostrofarlo come ha fatto ieri il candidato presidente della Provincia del Pd oltre che da maleducato è anche un segnale di debolezza e isolamento dei Democratici sanniti. Chiediamo al nipote-segretario provinciale del Pd Cacciano ed ai parlamentari del Pd cosa pensino delle offese di Calzone al governatore De Luca. Prendano le distanze da un modo di fare che appartiene ad altre stagioni. Calzone e i suoi amici dimenticano evidentemente che De Luca oltre ad essere il presidente di una delle regioni più importanti del Paese è un autorevole dirigente del Pd, ovvero quello che dovrebbe essere il loro partito". Così in una nota il segretario provinciale di Noi Di Centro Carmine Agostinelli. 'Non se ne può più di una parte del Pd in salsa locale che usa offese e invettive per nascondere i propri fallimenti e la propria rassegnazione alla sconfittite. Speriamo però che almeno questa volta i dirigenti provinciali e istituzionali del Pd prendano le distanze da Calzone", conclude Agostinelli.