Mastella: "Berlusconi? Ha smarrito ragione politica. Serve formula 'Ursula'" Il sindaco: "Compattezza e solidarietà per creare alternativa a una destra alla spagnola"

“E’ tempo di resistenza politica, morale. Di qua la formula Ursula è l’unica possibilità/opportunità che non è solo l’alternativa alla irresponsabilità di chi ha fatto cadere il Governo ma un progetto per l'Italia a partire dall' agenda Draghi”. Così il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella. “Nella mia esperienza ho visto tanti di quelli che chiedevano elezioni anticipate finire politicamente gambe all'aria. Anche Occhetto commise questo errore. Per costruire l’alternativa ad una destra in chiave Vox spagnola cui stranamente si è associato Berlusconi, smarrendo la sua ragione politica, è necessaria una compattezza ed una generosa solidarietà a partire da quelli che ieri si sono ritrovati a votare la fiducia al presidente Draghi. Si faccia presto però e nessuno sia egoista. Il Sud può fare la differenza. Campania e Puglia sono la dimostrazione che è possibile realizzare questa formula politica vincente ma non si perda tempo”, conclude Mastella.