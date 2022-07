Palazzo Mosti: stilato l'elenco di chi avrà contributo per emergenza covid 262 domande ammesse, 67 escluse: pubblicato sul sito l'elenco dei beneficiari

Palazzo Mosti rende noto che è stato approvato l'elenco definitivo delle domande ammesse alla concessione del contributo relativo al III° avviso pubblico avente ad oggetto “Emergenza Covid 19 – Contributo economico a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e luce e per i canoni di locazione relativi al primo semestre 2022”.

L’elenco delle 262 domande ammesse (comprensivo degli importanti spettanti ai singoli beneficiari) e l’elenco delle 67 domande escluse sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Benevento indicando il solo Codice ID Domanda rilasciato dalla Piattaforma Sicare all’atto dell’inoltro della domanda. Ciò in osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

I beneficiari riceveranno il contributo a mezzo accredito bancario ad eccezione di n. 3 domande (Codice ID Domanda 180700, 183056 e 181200) per le quali è invece previsto il pagamento per cassa in quanto nella domanda risulta inserita una numerazione non corrispondente ad un codice IBAN).