Maglione: "Ospedale Sant'Agata: sollecitare giunta per dare ruolo specifico" Il deputato: "Sottoporrò al nuovo dg Morgante il grido di aiuto del Movimento Civico"

«Sono anni che ripeto quanto sia indispensabile la collaborazione tra tutte le forze politiche e le istituzioni locali, affinché la Regione predisponga un’azione precisa per l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. La mancata attuazione del decreto 41/2019 è la causa del progressivo depotenziamento della struttura. Ora occorre sollecitare, seriamente, la Giunta regionale affinché ci sia una riorganizzazione della sanità sannita, che preveda un ruolo specifico anche per l’ospedale di Sant’Agata», a dirlo il deputato Pasquale Maglione.

«Come in passato - prosegue il deputato - anche oggi faccio mio il grido di aiuto del Movimento civico per l’ospedale che sottoporrò al nuovo dirigente dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’, Maria Morgante. Ben venga l’attivazione dell’ospedale di comunità e le già concluse attività di collaborazione con il ‘Pascale’, ma certo non possiamo lasciare che un’intera area venga privata di una vera e propria assistenza ospedaliera. Occorre una presa di responsabilità collettiva a condivisa», conclude.