Provinciali: Lombardi vola. "Dato che va oltre le appartenenze" Il sindaco di Faicchio è presidente: a lui oltre il 70 per cento dei voti

Come ampiamente prevedibile vince nettamente Nino Lombardi, sindaco di Faicchio, la contesa con lo sfidante del centrosinistra Antonio Calzone.



Lombardi diventa così presidente della Provincia di Benevento dopo che ne era stato vicepresidente e presidente facente funzione dopo la sospensione di Antonio Di Maria per la vicenda appalti esplosa in seno all'Ente.



Si sono concluse alle ore 22.00 le operazioni di voto per l'Elezione del Presidente della Provincia di Benevento.

Hanno votato 745 Amministratori Comunali su 937 aventi diritto pari al 79,50%.del totale.

Gli elettori di Fascia Azzurra sono stati 436; di Fascia Arancione 172; di Fascia Grigia 77; di Fascia Rossa 29; di Fascia Verde 31.

Sono subito cominciate le operazioni di scrutinio.



Chiara sin da subito l'indicazione del voto: sulle schede azzurre, quelle relative ai comuni più piccoli, Lombardi si attesta al 70 per cento contro i 30 di Calzone con un dato ponderato di 16688 voti contro 7092.



Ancora più netto il dato per le schede arancioni, con un 82 per cento di Lombardi contro 18 di Calzone, con un dato ponderato di 14544 voti contro 2838



Meno forte il distacco sulle schede grigie, con un indice di votiu ponderati pari a 9381 per Lombardi contro 4248 per Calzone.



Idem per le rosse, quelle dei comuni superiori a 10mila abitanti, con un risultato di 20 a 9 a favore di Lombardi, in ponderazione 5060 voti contro 2277



Infine le schede di Benevento, 22 contro 9.



Un dato che dice che Lombardi vince col 73 per cento circa,



Tant'è che durante lo spoglio parla già da presidente Lombardi ai microfoni di Ottochannel Tv : “E' un dato che va addirittura al di là delle appartenenze. Hanno voluto evidentemente condividere questo percorso che si è fatto in cui sono stati affrontati temi importanti senza sguarnire mai i rapporti con nessuno. Il mio approccio è questo: voglio condividere con tutti i sindaci le decisioni, sono loro la rete della Provincia di Benevento. Questo risultato può portare a trovare un'unità ancora più forte”.



Un dato che produce anche una modifica sull'attuale assetto del consiglio provinciale: al posto di Lombardi entra il sindaco di San Giorgio la Molara, Nicola De Vizio.