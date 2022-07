Forza Italia, aderisce Giuseppe Di Priro L'annuncio del commissario provinciale Rubano

Il Consigliere Comunale di Limatola, Giuseppe Di Piro, imprenditore edile, si è iscritto a Forza Italia. L’accordo è stato sancito a seguito di un incontro svoltosi stamane a Limatola, alla presenza dei Consiglieri Comunali, Giuseppe Alois e Massimiliano Marotta, esponenti del partito di Silvio Berlusconi.

“Da nove mesi, ormai, raccogliamo adesioni in tanti comuni Sanniti di amministratori comunali ed esponenti della società civile, che stanno scommettendo sull’azione politica in atto nei nostri territori e che sarà protagonista nella futura agenda di Governo a guida centro destra- dichiara il Vice coordinatore regionale e Commissario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano -. Con la nuova adesione al nostro Movimento di Giuseppe Di Piro, Consigliere Comunale di Limatola e imprenditore edile, si rafforza la nostra presenza nel territorio. In tanti ci stanno contattando per mettere a disposizione di Forza Italia la propria esperienza. Con Fulvio Martusciello, stiamo perfezionando il percorso con ulteriori ed importanti presenze”.

“Le prossime elezioni politiche saranno una occasione importante per le aree interne della Campania. Il Sannio ha bisogno di cogliere questa opportunità. Forza Italia si propone come espressione politica moderata e si sta dimostrando capace di accendere una luce forte sulla nostra Provincia. Voglio dare anche io il mio contributo, per andare incontro alle esigenze dei giovani, degli anziani e del settore economico provinciale – dichiara il neo ingresso Giuseppe Di Piro -. Siamo stati trascurati da chi, stando in parlamento, ha pensato solo a sé stesso. Il Sannio necessita una rappresentanza parlamentare nuova, non vincolata ad interessi particolari. Ringrazio il Commissario provinciale, Francesco Maria Rubano, per le considerevoli attività che sta portando avanti nel partito e per il territorio del Sannio”.