Elezioni politiche, a Montesarchio vertice di Forza Italia L'incontro nella sede del partito

In vista delle prossime elezioni politiche si terrà domani sera a Montesarchio, alle ore 20, presso la locale sezione ubicata in via Antonio Grasso un vertice organizzativo della dirigenza caudina di Forza Italia, il partito guidato nel Sannio da Francesco Maria Rubano.

All’incontro, organizzato dal coordinatore cittadino Aniello Mazzariello, presenzieranno, oltre al commissario provinciale Rubano, il commissario provinciale vicario e consigliere comunale di Montesarchio, Lello Di Somma, il responsabile organizzativo Tullia Savignano e il consigliere provinciale Claudio Cataudo.

“In occasione delle imminenti elezioni politiche - commenta il coordinatore di Forza Italia a Montesarchio, Aniello Mazzariello - ritengo necessario riunire gli amici che a Montesarchio sono pronti a rinnovare e rafforzare il proprio impegno per Forza Italia. La nostra sede fungerà da comitato elettorale per l’intera Valle Caudina. Ringrazio la dirigenza provinciale per l’annunciata partecipazione ad un momento così importante e, tra l’altro, molto sentito da parte di coloro che nella città di Montesarchio si riconoscono nel movimento di Silvio Berlusconi”.