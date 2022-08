Mastella: nessun accordo con alcuna forza politica Il segretario di Noi Di Centro: Sandra Lonardo capolista in tutti i collegi proporzionali campani

"Nessun accordo con alcuna forza politica. Vedo parole politiche in libertà. Di certo, oggi, a partire dai sondaggisti, sono in molti a scoprire la forza reale e determinante che abbiamo nelle aree interne della Campania, e non solo. La Senatrice Sandra Lonardo sarà capolista nella intera regione, candidandosi con Noi Di Centro in tutti i collegi proporzionali della Campania”. Così, in una nota, il segretario nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella.