Parlamentarie Movimento Cinque Stelle: ecco gli aspiranti candidati sanniti Degli uscenti c'è solo Sabrina Ricciardi

Tutto pronto per le Parlamentarie Cinque Stelle: per quanto riguarda il Sannio come noto non ci sarà Angela Ianaro, passata col Pd, mentre Pasquale Maglione, che pure è stato eletto alla Camera, ha seguito Di Maio.

Le candidature proposte, che saranno votate sul portale grillino nella giornata di domani, sono quelle di Carmine Buonanno di Sant'Agata de'Goti, Claudio Fodarella, attivista sannita, Francesco Pedicini di Foglianise d Gabriele Mario Petrone di Fragneto l'Abate.

Per il Senato l'uscente Danila De Lucia ha annunciato la non ricandidatura, mentre ci sarà Sabrina Ricciardi, unico reduce della folta pattuglia grillina sannita eletta nel 2018.

Poi ci sarà Veronica Pasquino, avvocato di Telese Terme, e Orlando Vella, imprenditore agricolo di San Giorgio La Molara.

Beneventano di nascita ma Pomiglianese d'adozione è Walfredo Saccone, anch'egli candidato alle parlamentarie.