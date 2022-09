I mastelliani: "Rubano sindaco dell'autovelox: lo ricordano per le multe" Segreteria provinciale: "Spreme sanniti come limoni"

“Francesco Maria Rubano è il sindaco dell’autovelox, il sindaco che spreme come il limone i sanniti che percorrono la Telesina a poco più di ottanta all'ora, il sindaco che tutti conoscono per i verbali che arrivano a casa. Volete questo sindaco in parlamento? Volete che le strade vengano invase da centinaia di autovelox? Allora votatelo, diversamente scegliete Sandra Lonardo Mastella che invece si è sempre prodigata per il Sannio e per il territorio con una intensa attività parlamentare”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Di Centro. “Cari Sanniti, la scelta è semplice: se volete le contravvenzioni e gli autovelox scegliete Rubano, se invece volete chi si occupa positivamente del territorio scegliete Sandra Lonardo Mastella”, così i dirigenti di Noi Di Centro.