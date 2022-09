Del Basso De Caro: "No al campo largo? Scelta suicida. Pd? Qualcosa accadrà" Il deputato uscente commenta la campagna elettorale

Del Basso De Caro, deputato uscende del Pd e non ricandidato è intervenuto a margine della presentazione del libro "Con la stessa passione" di Federico Conte per commentare e fare un bilancio riguardo all'ultima campagna elettorale: “Campagna elettorale atipica. Purtroppo temo anche per l'esito che temo piuttosto scontato. Ho sentito poco parlare di temi e molto di altre questioni che forse interessano di meno. Con tutto il rispetto per la guerra in Ucraina e ciò che ha implicato, il Governo dovrebbe interessarsi di cose assai più rilevanti come l'autonomia energetica: se si fosse fatta una seria politica energetica negli ultimi 10 anni senza dire una serie sterminata di no oggi avremmo una situazione diversa.

Invece di invocare l'Europa come fosse il Talmud, perché non invochiamo l'Europa per una politica fiscale comunitaria? Perché qui si deve pagare un aliquota al 43 per cento e in Irlanda al 23 per cento. Siamo in grado di stabilire in maniera univoca un tetto del gas? Pare di no.

Nel Pd nazionale? Penso che qualcosa accadrà, vedremo. La scelta di non fare il campo largo? Suicida”