De Girolamo incontra Meloni: incarichi in vista? L'ex ministro: "Siamo unite da profonda amicizia: non fatemi dire di più"

Giornata fitta di incontri per chi ha vinto le elezioni. Avvistati negli uffici del gruppo di Fratelli d'Italia anche il capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio, Francesco Lollobrigida e il responsabile dell'organizzazione del partito Giovanni Donzelli. In giornata la leader di FdI dovrebbe incontrare il segretario della Lega, Matteo Salvini dopo il confronto avuto ieri con Antonio Tajani di Forza Italia. Un'ora fa Nunzia De Girolamo, ex parlamentare di Forza Italia ed ex ministra nel governo Letta ha chiesto ai commessi di incontrare Meloni. Uscendo, si e' limitata a dire ai cronisti: "Siamo unite da un legame di amicizia, non fatemi dire di piu'".