Pd: "Caso Trotta: ritardi per stipendi ormai consuetudine" Il gruppo consiliare: "Aziende aveva assunto impegno a pagare entro il 20: non vale più?"

Sul caso Trotta interviene il gruppo comunale del Partita Democratico: “E’ ormai sotto gli occhi di tutti, anche di chi faceva finta di non vedere, la situazione preoccupante che vivono i dipendenti della Trotta Bus. Il ritardo nel pagamento degli stipendi è ormai una consuetudine e non più un evento eccezionale. Non si può, dunque, non essere solidali con i lavoratori che chiedono il rispetto di un diritto fondamentale, quello a vedersi riconosciuto lo stipendio ogni mese. Accanto alla vicinanza, però, occorre l’impegno delle istituzioni e di chi di dovere affinchè si ponga fine, una volta e per tutte, al comportamento inaccettabile e irrispettoso dell’azienda. La stessa Trotta Bus, infatti, il 29 luglio scorso, in Prefettura e dinanzi ai rappresentanti di Comune e Governo, si assumeva l’impegno a corrispondere le retribuzioni ogni giorno 20 del mese, così come previsto dal CCNL di riferimento. A distanza di due mesi quell’accordo sembra già non valere più. I rappresentanti dei lavoratori vogliono conoscere le motivazioni di questo impegno disatteso. Noi ovviamente ci associamo alla richiesta, nell’interesse di tutti i dipendenti che stanno vivendo un grande momento di difficoltà economica”.