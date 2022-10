Mastella: "Sinistra si renda conto che l'avversario è la destra, non io" "Alla Regione non ho chiesto nulla e nulla chiederò"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella torna sull'esito delle elezioni, auspicando un “ravvedimento” del centrosinistra: “A Sinistra devono rendersi conto che l'avversario non sono io: mi pare sia la destra, ma solo a Benevento non se ne rendono conto”.

Novità però si intravedrebbero in tal senso, a partire dallo schema utilizzato per l'ente idrico: “Spero la situazione cambi: se c'è la buona volontà c'è, ho visto qualche barlume in questo seso. Di certo hanno sbagliato tutto, diversamente con un'intesa si sarebbero vinti più collegi anziché non vincerne nessuno”.

Smentita infine l'ipotesi di un ruolo in Giunta Regionale per la senatrice uscente Sandra Lonardo: “Alla Regione non ho mai chiesto nulla né chiederò nulla”.