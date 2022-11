Forza Italia: Rubano riorganizza il partito a Sant'Agata Incontri con Meccariello, Fusco e Razzano; "Si riparte alla grande"

Tour di incontri svoltosi oggi a Sant’Agata de’ Goti, da parte dell’Onorevole Francesco Maria Rubano. Altre le tappe in agenda da completare nei prossimi giorni. Si è iniziato da Maria Razzano, esponente storica azzurra e fondatrice locale di Forza Italia nel 1994, da Mario Meccariello, già impegnato nelle precedenti tornate elettorali e Giannetta Fusco, quest’ultima Consigliere Comunale.

“Sono stati proficui gli incontri svoltisi oggi a Sant’Agata de’ Goti, dove si parte alla grande, favoriti dal forte entusiasmo riscosso in occasione del recente risultato elettorale conseguito dalla lista Forza Italia che ha doppiato finanche la lista sostenuta dalla quasi totalità degli amministratori in carica. Ci saranno tante altre adesioni nei prossimi giorni adottando un criterio molto corretto: si parte da coloro i quali hanno supportato apertamente il partito alle ultime consultazioni, contribuendo alla mia elezione - dichiara il neo parlamentare. Il partito, inoltre, sarà aperto e sensibile nel coinvolgere anche altre esperienze per costruire un dialogo fattivo con i riferimenti politici e civici che porranno al centro il rilancio della Città. Saremo vicini alla gente con costanza perché vanno considerati sempre, non solo nella circostanza elettorale. A breve inaugureremo un punto d’ascolto permanente. Avremo anche un movimento giovanile dinamico e pronto a rafforzare le azioni programmatiche da mettere in campo. Nelle prossime ore, unitamente agli esponenti locali del partito, darò notizie circa un impegno programmatico assunto in campagna elettorale, il cui interesse è molto sentito non solo dalla cittadinanza della Valle Caudina ma dall’intero Sannio. La nostra condotta è e sarà sempre quella di onorare gli impegni assunti in campagna elettorale.” Conclude il Commissario provinciale di Forza Italia, l’On.le Francesco Maria Rubano.