Fratelli d'Italia: Il viceministro Cirielli nel Sannio con Matera Confronto su "Sannio, Italia e sfide del mondo globale"

Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Esteri, sarà Domenica 20 Novembre a Benevento.

L'esponente interverrà ad un momento di confronto intitolato "Il Sannio, l'Italia e le sfide del mondo globale" che si svilupperà, a partire dalle ore 10:30, presso la Sala consiliare della Rocca dei Rettori.



A fare gli onori di casa il Senatore Domenico Matera, Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia.

Immediatamente dopo, alle ore 11:30, Cirielli assisterà alla inaugurazione della Segreteria provinciale sita in via Perasso.

"Ringraziamo il Vice Ministro per la sua presenza - sottolinea Matera - prova della grande attenzione che il partito riserva alle aree interne. Inauguriamo, intanto, la sede della Segreteria provinciale come primo, simbolico passo del nuovo percorso di ulteriore radicamento sul territorio".

Da Matera, in conclusione, un "sentito ringraziamento ai componenti tutti dell'Esecutivo e del partito che hanno voluto questo momento di confronto e che mi hanno supportato nella scelta e nell'apertura della sede provinciale del partito".