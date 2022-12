Giovani e anziani, Ceniccola: lettera aperta al presidente Giorgia Meloni L'appello al Premier della giovane esponente sannita di Forza Italia

"Non facciamo cadere nel vuoto le proposte di Forza Italia". Così Fiorenza Ceniccola, Consigliere Comunale di Guardia Sanframondi e Coordinatrice Forza Italia Giovani Benevento in una lettera rivolta al Presidente Giorgia Meloni. La giovane esponente sannita di Forza Italia, nel documento che di seguito riportiamo, chiede attenzione per i penzionati e per i giovani per mettere freno alla cosidetta 'fuga di cervelli'. Attenzione dunque alle "baby pensioni" e “Reddito di Conoscenza”.

"Gentile Presidente,

sono una giovane amministratrice di un piccolo borgo dell’entroterra campano conosciuto nel mondo per i suoi Riti dell’Assunta (e il buon vino) e scrivo per chiederLe di non far cadere nel vuoto le proposte del leader di Forza Italia. In primo luogo, mi auguro che nel garantire la copertura finanziaria per i cosiddetti “baby pensionati” che costano alla collettività quasi 10 miliardi di euro all’anno, riesca a trovare i fondi necessari per aumentare le pensioni da fame per i nostri nonni portandole ad almeno 1000 euro al mese, così come ha chiesto il Presidente Berlusconi, senza preoccuparsi di aumentare ulteriormente il nostro debito

pubblico perché, mio avviso, non può esserci debito più “buono” di questo e sono convinta che tutti i “Nipoti d’Italia” saranno ben contenti di ripagarlo nel corso dei prossimi anni. Inoltre, nel ricordarLe che la cosiddetta “fuga dei cervelli” costa quasi 4 miliardi all’anno (vedi lo studio della Fondazione Nord Est sui laureati tra 25 e 64 anni) mi auguro che il Parlamento riesca ad approvare un provvedimento sulla detassazione dei nuovi assunti (anche per offrire un

lavoro a tanti giovani che oggi vivono con il Reddito di Cittadinanza). Un “Reddito di Conoscenza” caratterizzato da un azzeramento delle

imposte per le aziende che assumono giovani laureati e/o professionalizzati per promuovere la cultura del lavoro e rispondere all’appello lanciato qualche settimana addietro dal Presidente Mattarella: “lo Stato non ci guadagna un euro e neppure lo spende, ma intanto per tre anni apre le porte del futuro ai giovani che rappresentano il capitale umano su cui investire”.