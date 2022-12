Pics Benevento: martedì nuova tappa. Si visita Palazzo De Simone L'intervento prevede riqualificazione loggiato e giardino

E' prevista per martedì 13 dicembre dicembre, alle ore 12, la quinta tappa del tour dedicato agli organi di stampa per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai tredici interventi del Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento. L'appuntamento è in via Niccolò Franco (da cui si accede da piazza Arechi II) per visitare il cantiere che sta interessando Palazzo De Simone.

Parteciperanno il sindaco Clemente Mastella; il vicesindaco con delega all'Attuazione del Pics, Francesco De Pierro; il presidente della Commissione per l'attuazione del Pics, Luca De Lipsis; il dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, Antonio Iadicicco.



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L’intervento, dell'importo di 800mila euro, realizzerà il recupero e la riqualificazione del loggiato annesso al teatro e del giardino, la tinteggiatura della facciata del teatro nella parte che sporge sul retro con risanamento del terrazzo di copertura del foyer. Più nello specifico, l'area del loggiato sarà destinata a spazio caffetteria ed il giardino, che manterrà il disegno del progetto degli anni '80, vedrà ripristinate parzialmente le pavimentazioni, i muri, le sedute, le aree verdi l'impianto di illuminazione.

Il progetto è parte di una strategia complessiva finalizzata alla valorizzazione degli edifici di valenza storico architettonica situati nell’area centrale di Benevento, al fine di implementare attività civiche e sociali in grado di armonizzarsi con le istituzioni culturali, di studio e di ricerca.

Palazzo de Simone fu costruito nella seconda decade del XVIII secolo, su progetto dell’architetto di origini napoletane Filippo Raguzzini, uno dei più brillanti protagonisti della scena romana della prima metà del ‘700, autore a Benevento di edifici rilevanti come Palazzo Terragnoli, già sede del tribunale ed oggi della biblioteca provinciale, la basilica di San Bartolomeo e la chiesa di San Filippo.