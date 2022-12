Il Commissario provinciale del Pd: Ho accettato incarico di Letta, ora al lavoro Mortaruolo: "Conseguenza delle lacerazioni prodotte all’interno della nostra comunità"

"Ricostruiamo insieme. Democratiche e Democratici del Sannio, il segretario nazionale Enrico Letta ha firmato il provvedimento di commissariamento della nostra federazione, chiedendomi di guidarne la fase costituente e il percorso che ci condurrà al nuovo congresso”.

Il neo commissario provinciale del Partito Democratico sannita, Erasmo Mortaruolo, dopo il commissariamento del partito deciso da Letta interviene e commenta: “La sua (di Letta ndr) è una scelta importante, conseguenza delle lacerazioni prodotte all’interno della nostra comunità dall’ultima campagna elettorale. Cosa è accaduto lo sappiamo, così come noto è il pensiero mio e di tanti rispetto a fatti e comportamenti che si fa fatica a comprendere.

Ho accettato. Sapete però come la penso: non si arriva lontano se si cammina da soli. È il momento dell’umiltà e della generosità, tra di noi e verso coloro che ci guardano. Diciamocelo senza ipocrisie e nella massima chiarezza: fortini da difendere non ce ne sono. E in gioco non ci sono i destini personali ma un futuro per la nostra comunità politica.

Io farò la mia parte, consapevole della responsabilità che una gestione commissariale richiede ma con l'entusiasmo e la passione di chi nel Partito Democratico ha sempre creduto e continuerà a credere.

La porta della Federazione sarà sempre aperta.

Nei prossimi giorni – annuncia Mortaruolo - incontrerò i circoli e i nostri amministratori, avvieremo la fase costituente aperta a tutte le forze democratiche e progressiste della Provincia affinché il Sannio possa essere protagonista, nelle idee e nelle proposte, della prossima fase congressuale nazionale e regionale".