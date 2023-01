Ponte Serretelle, gara sospesa: Fioretti (Pd) chiede spiegazioni L'interrogativo all'amministrazione comunale di Benevento: C'è urgenza per l'iter

“Quali sono le motivazioni tecniche e organizzative che hanno spinto il Comune a sospendere la gara per il ponte sul torrente Serretelle? E quali sono, oggi, le previsioni sui tempi di realizzazione dell’opera? Cosa intende fare l’amministrazione?”.

A chiederlo è Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico a palazzo Mosti, che sul punto questa mattina ha depositato una interrogazione indirizzata al sindaco, all’assessore ai Lavori Pubblici e all’assessore all’Urbanistica. L’atto è stato sottoscritto anche dai consiglieri Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Angelo Miceli, Marialetizia Varricchio, Luigia Piccaluga, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera.

“I lavori di rifacimento del ponte sono già stati oggetto di numerosi annunci da parte dell’amministrazione. Annunci poi puntualmente – e purtroppo – smentiti da fatti. La questione, però, sembrava essersi chiusa una volta e per tutte lo scorso settembre, con l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (importo a base d’asta 409mila euro). Il 19 dicembre, invece – spiega l’esponente Pd – alle ditte invitate a presentare un’offerta veniva comunicata la sospensione della gara per motivi tecnici ed organizzativi”.

Ed è proprio su quest’ultimo punto che si sofferma l’interrogazione della Fioretti che oltre a chiedere spiegazioni ribadisce “l’urgenza” di procedere con l’iter per assicurare alla popolazione residente nella contrada Epitaffio un collegamento sicuro e funzionale alla Chiesa S. Anna e S. Antonio.