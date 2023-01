Congresso Pd Benevento, emanato regolamento e nominata commissione provinciale La comunicazione del commissario Francesco Boccia

“È stato emanato ieri sera il Regolamento per le procedure di elezione del segretario/a, dell’Assemblea Regionale e per lo svolgimento dei Congressi dei Circoli, delle Unioni Comunali e delle Federazioni Provinciali. Come da Regolamento, si è provveduto a nominare i componenti della commissione regionale e provinciale per il congresso”.

Così l'Ufficio del Commissario del Partito Democratico regionale, Francesco Boccia, sulla nomina della commissione provinciale per il congresso.